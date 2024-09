Castrovilli Lazio, CLAMOROSO taglio dalla LISTA EUROPA LEAGUE? C’è questa POSSIBILITA’: il MOTIVO

Castrovilli Lazio, clamoroso taglio dalla lista dell’Europa League? C’è anche questa possibilità da non escludere: il motivo

Come riferito dal Corriere dello Sport nell’edizione di oggi, in casa Lazio si riflette anche sulla clamorosa esclusione di Gaetano Castrovilli dalla lista per l’Europa League che andrà presentata entro mezzanotte.

Questo perchè, il pensiero comune, è quello di non rischiare il giocatore ogni tre giorni e preservarlo solamente per il campionato, visti i suoi trascorsi che pesano su questa scelta. La patata bollente è in mano a Baroni, che ora deve scegliere se tagliare fuori lui o Pedro.