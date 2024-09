Castrovilli Lazio al debutto: FATICA, FUORI FORMA e senza ritmo, le PAGELLE lo bocciano

Castrovilli Lazio, le pagelle del centrocampista biancoceleste al suo debutto contro la Fiorentina: ecco com’e andata

Gaetano Castrovilli ha fatto il suo debutto in Fiorentina-Lazio. Nel suo ex stadio il centrocampista è stato messo da Baroni nella linea mediana con Guendouzi. Un tempo e un quarto d’ora per lui, ma come è andato la sua prima uscita ufficiale? Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi e de Il Messaggero.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Da mediano fatica un po’».

IL CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Fuori forma, leggero nei duelli e col pallone tra i piedi. Non è pronto».

TUTTOSPORT 5 – «Prima da titolare proprio nel suo ex stadio (che all’uscita lo fi schia) ma perde palloni che potevano costare cari».

IL MESSAGGERO 5.5 – «Debutta da titolare proprio a Firenze e non sfigura. Gestisce la palla nel modo più semplice possibile ma ancora non ha ritmo e intensità».