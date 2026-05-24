Castellanos, l’amarezza inglese dopo l’addio: il West Ham retrocede in Championship

Castellanos, l’ex giocatore della Lazio chiude la sua prima parentesi inglese con una retrocessione pesante e numeri comunque significativi

Finale di stagione durissimo per Valentin Castellanos, che a gennaio aveva lasciato la Lazio per iniziare una nuova avventura in Premier League con il West Ham. Il percorso britannico, però, si è chiuso con una delusione pesante: gli Hammers sono retrocessi in Championship al termine dell’ultima giornata di campionato.

Castellanos, il West Ham vince ma non basta per salvarsi

Il West Ham ha battuto il Leeds United per 3-0, ma il successo non è bastato per evitare la retrocessione. La salvezza è infatti rimasta al Tottenham, vittorioso per 1-0 contro l’Everton e capace di chiudere con 41 punti, due in più rispetto agli Hammers, fermi a quota 39. Una beffa ulteriore per Castellanos, protagonista proprio nella sfida contro il Leeds con il gol che aveva aperto la partita, prima delle reti di Jarrod Bowen e Callum Wilson.

Castellanos, numeri positivi ma futuro da ricostruire

Nonostante la retrocessione, il contributo individuale di Valentin Castellanos resta significativo. L’ex Lazio ha totalizzato 22 presenze e 7 gol tra tutte le competizioni dal suo arrivo in Inghilterra. Numeri importanti, ma non sufficienti per cambiare il destino del West Ham.

Ora per l’attaccante argentino si apre una fase delicata: dopo l’addio ai biancocelesti, dovrà capire se ripartire dalla Championship o valutare nuovi scenari di mercato.

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