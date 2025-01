Castellanos a Sky: «Contro la Real Sociedad è una gara fondamentale e bella da giocare che deve dare continuità»

Castellanos, l’attaccante biancoceleste esterna le sue sensazioni della vigilia contro gli spagnoli rilasciando queste dichiarazioni a caldo

Ai microfoni di Sky alla vigilia della partita della Lazio con la Real Sociedad, ha parlato Castellanos il quale esterna le sue sensazioni sulla sfida con gli iberici, tornando anche sulla vittoria dei biancocelesti di domenica sera contro il Verona

PAROLE – Partita difficile contro un squadra che gioca bene la palla. Dobbiamo mettere in campo il lavoro fatto in settimana, gara importante ma bella da giocare. Vittoria contro il Verona? La squadra è unita ed è quello l’importante. Tutti i giocatori che giocano lo fanno bene, l’importante è sempre vincere. Gol? Ovviamente ci penso ma lavoro sempre per la squadra e per portare a casa la vittoria. Fare gol è sempre importante ma devo stare tranquillo