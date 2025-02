Castellanos Lazio, un gol per record e Nazionale: ora deve tornare a segnare all’Olimpico. I numeri in casa e la situazione del Taty

Castellanos Lazio, un gol per continuare a sognare un record e la Nazionale argentina: i numeri all’Olimpico del Taty

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il Taty Castellanos contro il Monza va in cerca di quel gol che in casa gli manca addirittura dallo scorso settembre. L’argentino vuole tornare a segnare per rincorrere il record di marcature in Europa: 14 reti in campionato con il Girona.

Il numero 11 della Lazio è al momento proprio a quota 11 e vuole eguagliare il suo primato. Il tutto mentre il ct argentino Lionel Scaloni continua ad osservare le sue prestazioni in vista di una possibile convocazione per i prossimi impegni.