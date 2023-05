Cassano sulla Roma: «Con il Leverkusen sembrava la Longobarda di Banfi»

Cassano, l’ex attaccante critica duramente il club giallorosso sui social dopo la partita di Europa League contro il Leverkusen

Come di consueto a ogni turno concluso di coppa o di campionato, su Instagram è intervenuto Antonio Cassano il quale commenta la partita della Roma contro il Bayern Leverkusen

PAROLE – La Roma mi ha ricordato vagamente la Longobarda di Oronzo Canà. Si buttavano a terra e non hanno fatto mezza azione in 98 minuti. L’allenatore dirà che è tutto speciale, ma nella vita come diceva Napoleone è meglio un comandante fortunato, che forte. E lui è un grande fortunato, è impressionante.

Ha fatto cagare ma si dirà che l’anno scorso ha vinto la Conference e che ora è arrivato in finale. Si andrà avanti per risultati e risultati. Ha beccato sempre squadre meno forti sulla carta. Se parliamo di calcio e analizziamo la partita, quella di ieri è una roba vergognosa. Brava la Roma, ma ha fatto cagare