Cassano: «La partita è finita sull’errore clamoroso di Gigot, poi l’Inter si è sbranata la Lazio»

Le parole dell’ex giocatore, Antonio Cassano, sulla sconfitta della Lazio contro l’Inter

Antonio Cassano a Viva El Futbol, gestito da Lele Adani, ha commentato la prova della Lazio contro l’Inter.



PAROLE– «Ci sono due partite in una. Nei primi 35′ la Lazio ha fatto molto meglio: se al posto di Noslin ci fosse stato un attaccante più forte erano in vantaggio 1-0 e la partita cambia. I primi 15′ l’Inter voleva andare a prendere la Lazio alta. La partita è finita sull’errore clamoroso di Gigot, poi l’Inter si è sbranata la Lazio, con più qualità, facendo calcio, la partita perfetta ma solo per 55′. Fino al 35′ c’è stata una squadra in campo che ha provato a vincere la partita, con Noslin che si mangia quel gol. Poi l’Inter ha avuto più idee, coraggio, con entusiasmo attaccava con tanti uomini. Inzaghi? Oggi non ha la mia stima. Non è vero che ha valorizzato i calciatori, solo De Vrij è migliorato e fino a quando aveva Acerbi non se lo cagava mai. Poi quando uno ha la stampa buona viene coperto per delle situazioni »