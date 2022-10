Cassano: «Compagni di Maradona scappati di casa? Erano scarsi, li ho fatti tornare dall’oltretomba»

Le parole di Cassano a Striscia la Notizia: «Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità»

Antonio Cassano ha ricevuto un tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo le frasi contro i calciatori del Napoli di Maradona, da lui definiti degli “scappati di casa”.

EX GIOCATORI NAPOLI – «Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità. Si sono offesi perché li ho chiamati ‘scappati di casa’? Tanto dopo un giorno questi non li caga più nessuno: la verità è che erano scarsi».

CHI VINCE LO SCUDETTO – «Incrocio le dita e dico Napoli».

TOTTI E BLASI – «Non posso dire niente, tranne che siate felici e state in pace per il bene dei vostri figli».