Caso tamponi, Consumatori Lazio: “Gazzetta, Cairo e Rai risponderanno alle Authority del loro operato”

Il comunicato del Comitato Consumatori Lazio in difesa del club biancoceleste sugli attacchi ricevuti nelle ultime settimane

Il Comitato Consumatori Lazio ha rilasciato un comunicato in merito agli attacchi mediatici e non, ricevuti dalla S.S. Lazio nelle ultime settimane relativamente al caos tamponi:

«Ritenendo assolutamente inaccettabile l’offensiva mediatica condotta dalla “Gazzetta dello Sport” e dalla “Holding Cairo” (Torino Football Club, Gazzetta dello Sport, Gazzetta.it, Corriere della Sera, Corriere.it, La7 Tv e altri) nei confronti della “Società Sportiva Lazio”, sotto qualsivoglia profilo legale, etico e sportivo, il Consiglio Direttivo del “Comitato Consumatori Lazio” comunica di aver presentato un dettagliato esposto ad “Antitrust” e “Agcom” affinché tali “Authority”, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a verificare, sanzionare ed inibire ogni eventuale violazione di legge riscontrabile nell’esposto medesimo e, più in particolare, laddove si dovessero ravvisare le fattispecie dell’abuso di posizione dominante, della concorrenza sleale e del conflitto di interessi, ovvero la lesione a danno dei Consumatori del “Brand Lazio”, del relativo valore e della sua immagine nazionale ed internazionale.

Il suddetto esposto, inoltre, è stato prodotto puranche presso la “Consob”, al fine di tracciare eventuali anomalie e/o speculazioni nelle oscillazioni che hanno caratterizzato le quotazioni azionarie della S.S. Lazio S.p.A., contestualmente e/o successivamente alla lamentata offensiva mediatica.

Il Consiglio Direttivo del “Comitato Consumatori Lazio”, infine, ha espressanente richiesto alla “Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai” ed alla “Rai Radio Televisione Italiana” di verificare se nell’ambito delle trasmissioni “90° Minuto” (conduttore Enrico Varriale, ospite Gianfranco Teotino) e “La Domenica Sportiva” (conduttore Jacopo Volpi, ospite Stefano Barigelli), andate in onda domenica 08.11.2020, siano state violate le clausole regolatrici della concessione del servizio pubblico televisivo e/o le norme del vigente codice etico in tema di terzietà, imparzialità e discriminazione.

Roma, lì 20.11.2020

Comitato Consumatori Lazio

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Avv. Gian Luca Mignogna»