Caso Pulcini, il medico ritratta le parole dette al Messaggero, il quotidiano replica: «Ecco cosa ci ha detto»

Caso Pulcini, il Messaggero ricostruisce le dichiarazioni del medico sociale della Lazio e poi conferma la propria posizione sulle sue parole

Il Messaggero torna a parlare del caso Pulcini dopo le dichiarazioni su un giocatore non idoneo per la Serie A, che il medico sociale della Lazio aveva rilasciato al quotidiano romano dopo il malore di Edorardo Bove in Fiorentina Inter. Il quotidiano spiega infatti che la intervista era stata concordata e doveva riguardare l’intervento di Cataldi di primo soccorso al compagno di squadra. Il giornale conferma di aver riportato quanto detto da Pulcini e ripercorre anche le altre dichiarazioni, che poi hanno allarmato la procura federale. A Radio Kiss Kiss, come riporta sempre il Messaggero, il medico ha confermato la sua prima versione, aggiungendo però che il calciatore si era curato, un specifica, invece della smentita detta poi a QSVS su Telelombardia, sempre come ricostruisce il quotidiano, dove parlava invece di un calciatore spagnolo. Di seguito un estratto dell’articolo a firma di Alberto Abbate.

PAROLE – «L’ultima versione sarebbe anche quella confermata ieri al procuratore federale, Giuseppe Chiné, per uscire dall’imbarazzo e non incorrere in eventuali sanzioni della Giustizia Sportiva (dalla multa all’inibizione), che in quanto tesserato non aveva forse considerato. Ribadiamo che martedì scorso Pulcini aveva assolutamente parlato di un calciatore che ora milita nel nostro campionato. Il nome è stato fatto fuori dalle virgolette, non è mai stato pubblicato per ragioni di privacy, ma non è spagnolo».