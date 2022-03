Casale Lazio, occhio alla concorrenza del Milan

Casale sembra essere l’obiettivo numero uno della Lazio per rinforzare la difesa. Ma c’è la concorrenza del Milan

Nonostante una stagione ancora da completare, in casa Lazio si pensa anche al futuro e dunque al mercato. Un nome caldo sembra essere sempre quello di Casale.

I biancocelesti, come riportato da Calciomercato,com, sarebbero ancora in vantaggio, ma occhio alla concorrenza del Milan, che già a gennaio avrebbe chiesto informazioni al Verona per l’ex Empoli. In estate potrebbe esserci lo scatto decisivo.