Casale Lazio, i biancocelesti non mollano il difensore: presto Lotito tornerà alla carica

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non mollano Casale, con Lotito pronto a tornare alla carica con il Verona

Oltre ad Alessio Romagnoli, obiettivo numero uno della Lazio, per rinforzare la difesa per la prossima stagione i biancocelesti pensano anche a un altro centrale: Nicolò Casale, corteggiato a lungo anche nel mercato invernale.

Il Verona continua a chiedere 10 milioni di euro e, come riportato da La Repubblica, Claudio Lotito è pronto a tornare presto nuovamente alla carica con il presidente Setti per rimettere in piedi l’affare.