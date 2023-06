Casale: «E’ stata una stagione fantastica dove ho guadagnato la fiducia di tutti»

Casale, il difensore sui social festeggia la vittoria di ieri e la qualificazione Champions della Lazio con un post dedicato ai tifosi

PAROLE – Sono arrivato nella capitale in punta dei piedi, chiedendomi più volte se avessi fatto la scelta giusta per la mia carriera! Ogni anno ho fatto un passo in avanti ma un passo così emozionante e importante non avrei mai immaginato di farlo. Una stagione fantastica dove piano piano mi sono conquistato la fiducia di tutti raggiungendo la qualificazione in Champions League e il secondo posto in classifica.. obiettivi che ad inizio stagione nessuno ci avrebbe creduto! Ci tenevo a ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff, la società e soprattutto i nostri tifosi per aver reso ancora più magico questo cammino stando sempre al nostro fianco! Ora è arrivato il momento di ricaricare le pile per partire ancora più forte la prossima stagione.. questo SECONDO posto dovrà essere un punto di partenza per il futuro! Forza Lazio