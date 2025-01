Casadei Lazio, vertice a Formello: dalla Serie A spunta il piano B. I dettagli

Casadei Lazio, Baroni, Lotito e Fabiani hanno discusso sulle prossime mosse di mercato. Le ultime sul centrocampista del Chelsea

Continua il pressing del calciomercato Lazio per Cesare Casadei. Come riportato da Il Messaggero, ieri a Formello c’è stato un lungo vertice tra Baroni, Lotito e Fabiani per discutere sulle prossime mosse.

C’è voglia di chiudere per il centrocampista del Chelsea, ma restano da limare alcuni dettagli con i Blues. Intanto, spunta il piano B in caso di dietrofront per Casadei: si tratta del classe 2003 Giovanni Fabbian del Bologna.