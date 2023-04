Carolina Morace stila la squadra dei suoi sogni: c’è anche un ex Lazio. Ecco cosa ha detto l’ex giocatrice biancoceleste

Intervenuta ai microfoni di Sportweek l’ex Lazio, Carolina Morace, ha parlato della squadra dei suoi sogni. In porta Maignan, e poi Di Lorenzo, Kjaer, Pablo Marì e Spinazzola. Tonali, Lobotka e poi il tridente formato da Brahim Diaz, Castrovilli e Kvaratskhelia dietro a Osimhen. C’è posto anche per un ex biancoceleste, Dejan Stankovic. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Quando parla è diretto e onesto. E ha reagito con orgoglio alle stupide ironie sulle sue origini serbe»