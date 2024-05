Cardone sulla situazione di Provedel: «Può diventare un caso, ecco perché». Le parole del giornalista de La Repubblica

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato della situazione del portiere della Lazio Ivan Provedel. Queste le sue parole:

PAROLE – «La questione Provedel e le prossime scelte di Tudor, è una situazione particolare. Se sta bene gioca, anche se il tecnico è stato premiato dall’ultima scelta di Monza in cui Mandas ha fatto bene. Credo che con un’altra settimana intera di allenamenti, dovrebbe rientrare il titolare, ma non ho delle certezze e non so se ci sono questioni di mercato che possono condizionare. Per Provedel ci sono interessamenti dalla Premier, dall’Aston Villa nello specifico, ed anche un sondaggio della Juve, ma ha rinnovato il contratto da poco e resta un patrimonio della Lazio. Mi aspetto che contro l’Empoli possa tornare dall’inizio, altrimenti potrebbe diventare uno dei tanti casi».