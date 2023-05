Cardone ne è sicuro: «Contro il Lecce domani la Lazio farà una grande gara»

Cardone, l’opinionista ha parlato alla vigilia del delicato match di domani contro il Lecce, non avendo dubbi sulla prestazione della squadra

PAROLE – Su Lazio-Lecce comincio col ripetere che la cosa migliore è che sia stata una settimana in cui si sono allenati benissimo. Quella di domani è una partita talmente importante, che sono tutti concentrati a dare tutto.

Sono convinto che se l’approccio sarà quello che immagino sia, sono abbastanza sereno. Milinkovic, Marcos Antonio e Luis Alberto faranno una grande partita senza pensare al ruolo, ai dieci metri in avanti o indietro. La squadra sembra essersi calata nella situazione.

Anche con un centrocampo leggero, sono sicuro che ci sarà una grande partita. Non è sicuro al 100% che Marcos Antonio sarà il titolare, ma l’opzione Basic mezzala e Luis Alberto davanti alla difesa secondo me la sta solo provando per farla a partita in corso.

In difesa leggo di un ballottaggio Lazzari-Hysaj, ma pensando alla pessima gara di andata dell’esterno ex Spal non credo ci siano dubbi che i terzini saranno Marusic e Hysaj.

Avendo poi un centrocampo così leggero senza Cataldi e Vecino, è impensabile l’opzione Lazzari terzino.

Per quanto riguarda Zaccagni, l’ala sembra aver smaltito i problemi agli adduttori e si è allenato bene tutta la settimana. Non dico sarà al 100% per 90 minuti, ma un’ora a grandi livelli la può fare