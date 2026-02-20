Connect with us

Hanno Detto

Cardone: «E’ immotivato il divieto di trasferta. La squadra e Sarri fanno quadrato per trovare le giuste motivazioni. Stagione? Dico questo»

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo932048
Dc Roma 30/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Il giornalista Giulio Cardone ha parlato ai microfoni di “Radiosei” del match tra Cagliari e Lazio in programma domani, ma anche di tanto altro. Le sue parole

La sfida tra Cagliari e Lazio all’Unipol Domus, valida per la 26a giornata di Serie A, si avvicina e il giornalista Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la partita in programma domani sera.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Zaccagni, Lotito rifiuta una proposta estera

Le use dichiarazioni:

AUTOGESTIONE MOTIVAZIONALE – «In questa situazione di grande frattura tra società e tifosi, Sarri e i suoi speravano nel ritorno della loro gente. Il tecnico e la squadra nel fortino di Formello hanno fatto quadrato per trovare le motivazioni giuste. L’unica cosa da salvare in questa stagione maledetta è proprio questo gruppo che va avanti nonostante le tante difficoltà. Cercheranno di chiudere bene la stagione in campionato, ma soprattutto in Coppa Italia».

DIVIETO TRASFERTE – «Divieto abbastanza immotivato quello delle trasferta. Ovviamente siamo a favore della legalità e contro gli scontri, ma ancora dobbiamo capire cosa è accaduto dopo Lecce. Ad ogni modo, questo fa sì che i tifosi manchino anche fuori l’Olimpico. E la spinta ambientale è sicuramente importante per la squadra».

SARRI – «Sarri è un grande tattico. In questa situazione però sta dimostrando bravura nel compattare il gruppo e questo non era affatto scontato».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×