Carboni Marsiglia, INIZIA la nuova avventura dell’ex obiettivo Lazio: c’è una NOVITA’

Carboni Marsiglia, nuova avventura per l’argentino ex obiettivo di mercato della Lazio: c’è una novità delle ultime ore

Valentin Carboni, dopo aver firmato presso la sede dell’Inter, in mattinata, il rinnovo di contratto, ha raggiunto la nuova tappa della sua carriera.

Si tratta del Marsiglia. L’argentino arriverà nel club francese in prestito con diritto di riscatto ed è già sbarcato in città. Dopo le belle cose fatte vedere nelle giovanili nerazzurre ed in Serie A, al Monza, l’ex obiettivo del calciomercato Lazio è pronto a far vedere le sue qualità anche nel campionato francese.