Capitolo marcatori! Protagonisti Pedro, Isaksen e Noslin. Il confronto con il passato

Capitolo marcatori! Nella presente stagione di Serie A i protagonisti assoluti sono stati Pedro, Isaksen e Noslin! Un tuffo nel passato

Il club biancoceleste si trova immerso in profonde e accurate riflessioni destinate a ridisegnare l’intero assetto della rosa in vista delle prossime stagioni. Focalizziamoci sul capitolo relativo ai marcatori. I dati emersi sono a dir poco sorprendenti e portano alla luce un dato storico che non si registrava da ben 62 anni. Era infatti dalla lontana stagione 1963/64 che la Lazio non registrava un capocannoniere stagionale con un bottino di reti così esiguo. All’epoca, i migliori marcatori dell’aquila sul petto furono Mario Maraschi e Giancarlo Morrone, capaci di siglare appena 5 gol a testa in un’annata comunque storica!

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Il tridente dei capocannonieri della Lazio a quota 5 reti

Il dato attuale fotografa una situazione identica a quella del passato, con la prima posizione della classifica marcatori condivisa inaspettatamente da un trio. Al termine delle competizioni, Pedro, Gustav Isaksen e Tijjani Noslin hanno conquistato il primato della squadra fermandosi tutti alla quota di 5 marcature complessive. Per lo spagnolo si tratta di una conferma sul trono dei bomber interni, sebbene con un numero di reti decisamente inferiore rispetto alle precedenti stagioni.

L’ex attaccante del Verona, dal canto suo, ha raggiunto la medesima cifra dividendo le sue gioie personali tra le diverse competizioni: nello specifico, il classe 1999 ha messo a segno 4 reti nel massimo campionato italiano e 1 in Coppa Italia. Un bottino complessivamente magro per un reparto che ha faticato a trovare la via della rete con continuità.

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Le considerazioni sull’attacco della Lazio: si poteva fare di più

Analizzando attentamente il percorso individuale dei tre protagonisti sul campo, appare evidente che ognuno di loro avrebbe potuto fare decisamente di più per distaccare i compagni di reparto e imporsi come leader assoluto. Da un campione dell’esperienza internazionale di Pedro ci si attendeva una freddezza maggiore sotto porta nei momenti cruciali, utile a trascinare l’intero gruppo.

Allo stesso modo, Gustav Isaksen ha palesato troppi alti e bassi, non sfruttando appieno le occasioni concesse per compiere il definitivo salto di qualità. Anche Tijjani Noslin, nonostante l’ottimo impatto iniziale, ha fallito l’opportunità di distinguersi nettamente, adagiandosi su un rendimento a tratti opaco. La dirigenza capitolina si attende adesso un immediato riscatto per evitare che simili primati negativi si ripetano in futuro.