Capello sulla Lazio: «Con Sarri molta sostanza, ma il gioco non arriva. Le cose cambieranno con Gattuso!»

Fabio Capello ha rilasciato il suo giudizio sulla scelta del presidente della Lazio di affidarsi a Gennaro Gattuso dopo la fine della seconda era Sarri

Ospite al Teatro Regio di Parma per commentare il sorteggio del calendario di Serie A, Fabio Capello ha voluto esprimere la propria opinione anche riguardo la situazione della Lazio e il recente cambio in panchina.

L’ex tecnico, noto per la sua lunga esperienza in Serie A e nei grandi club italiani, ha analizzato il passaggio da Maurizio Sarri a Gennaro Gattuso, evidenziando differenze e prospettive legate allo stile di gioco e alla gestione della squadra. Le sue parole:

«La scelta di Gattuso? È molto bello dopo Sarri che ha un modo di impostare le squadre in maniera specifica, si capisce subito se è allenata da lui. Gattuso può dare qualcosa di diverso, un calcio più aggressivo e determinato cosa che con Sarri c’era un bel gioco ma la sostanza molte volte non arriva. Gattuso è intelligente, è uno che vede nell’agonismo e nel risultato un obiettivo da raggiungere».

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Secondo Capello, il calcio proposto da Sarri era molto riconoscibile e piacevole da vedere, caratterizzato da possesso palla e costruzione paziente. Tuttavia, a suo avviso, spesso mancava la concretezza necessaria per trasformare il dominio territoriale in risultati concreti sul campo.

L’arrivo di Gattuso, prosegue l’ex tecnico, potrebbe portare una ventata di aggressività e determinazione, elementi che negli anni precedenti hanno contraddistinto le squadre allenate dal tecnico calabrese.

Lazio e il nuovo corso Gattuso

Il passaggio a Gattuso rappresenta per la Lazio una sfida importante: integrare il bel gioco con maggiore incisività in area di rigore e capacità di gestire meglio le fasi di agonismo. L’esperienza di Capello evidenzia come il nuovo allenatore abbia una visione chiara sugli obiettivi da raggiungere, puntando a un equilibrio tra spettacolo e risultato, un aspetto fondamentale in un campionato competitivo come la Serie A.