Capello incensa la Lazio: «Mi è piaciuta molto contro Samp e Roma»

Fabio Capello si è complimentato con la Lazio di Inzaghi, dopo le partite contro Sampdoria e Roma

La Lazio strappa applausi. Prima con la Sampdoria e poi con la Roma, la squadra di Inzaghi è tornata in campo tirata a lucido, rubando le attenzioni degli addetti ai lavori. Anche Fabio Capello – sulle frequenze di Radio Deejay – si è complimentato coi biancocelesti: «Partite spettacolari con tanti gol? Fossi negli allenatori mi preoccuperei per le troppe reti subite in queste prime sfide. Soprattutto per le squadre che dovranno giocare in Champions League. Delle prime due giornate mi è piaciuto il primo tempo della Juventus contro il Napoli, ma la difesa di Ancelotti, che avevo messo fra le prime tre d’Europa, mi ha sorpreso in negativo. Delle altre ho apprezzato la Lazio: mi è piaciuta, ha giocato bene sia contro la Sampdoria che contro la Roma».