Caos Tunisia Mali, l’annuncio: «Trasmessi alla CAF i documenti»

Gli organizzatori della Coppa d’Africa hanno scritto alla CAF dopo quanto accaduto in Tunisia-Mali: i dettagli

Dopo il caos in Tunisia-Mali, con l’arbitro che ha fischiato per due la fine della partita in anticipo, gli organizzatori della Coppa d’Africa si sono mossi contattando direttamente la Federazione africana.

IL COMUNICATO – «Sono stati trasmesso agli organi competenti della CAF il rapporto arbitrale e tutti i documenti sulla partita. In attesa delle decisioni, non saranno rilasciati altri commenti».