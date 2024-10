Candreva: «Sono ancora un calciatore e sono in attesa di una bella proposta. Ne ho avute diverse, ma...»

Le parole dell’ex Lazio, Antonio Candreva, sul suo futuro come calciatore

Antonio Candreva, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così del suo futuro. Le parole dell’ex biancoceleste.

PAROLE– «Sono ancora un calciatore e sono in attesa di una bella proposta. Ne ho avute diverse, ma per l’età che ho si ponderano molte componenti attentamente. Si attende la proposta giusta: la voglia di giocare c’è e sto ancora bene fisicamente. Italia o estero? Forse l’esperienza estera la dovevo fare quando ero più giovane. Mi sarebbe piaciuto molto, ma adesso finirò in Italia ».