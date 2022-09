Cancellieri, ecco il debutto da titolare. E sullo sfondo...

Oggi è il giorno di Midtjylland-Lazio. Ma soprattutto potrebbe essere il giorno del debutto da titolare di Cancellieri

Oggi è il giorno di Midtjylland-Lazio. Ma soprattutto potrebbe essere il giorno del debutto da titolare di Cancellieri. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, con un Zaccagni ai box e un Pedro non al top, per l’ex Verona potrebbe esserci spazio dal 1′.

Ad Auronzo Sarri ha lavorato molto per trasformarlo nel vice Immobile, ma oggi il buon Matteo giocherà accanto a Ciro. L’intesa tra i due, nelle prime uscite, è sembrata essere ottima. E occhio che sullo sfondo sembra esserci l’azzurro. Nicolato dovrebbe convocarlo per l’amichevole dell’Under 21 contro l’Inghilterra del 22 settembre. Ma chissà che, nel caso in cui dovesse mettersi sempre più in mostra, non possa pensarci anche Mancini.