Cancellieri ha catturato l’attenzione dell’Olympiacos! Forte l’interesse dei greci

Matteo Cancellieri della Lazio è piombato nel mirino dell’Olympiacos! Pressing del club ellenico: cosa filtra

Il calciomercato estivo continua a regalare continui colpi di scena e le indiscrezioni sui futuri trasferimenti si accendono di giorno in giorno. Al centro delle voci più recenti c’è la Lazio, che potrebbe presto salutare uno dei suoi profili offensivi. A lanciare l’indiscrezione è il celebre giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che ha tracciato il quadro della situazione affermando che l’Olympiacos ha messo gli occhi sull’esterno Matteo Cancellieri. Il club greco è al momento fortemente interessato al classe 2002, che quest’anno si è diviso la fascia destra biancoceleste con Isaksen. Parole chiare che aprono scenari del tutto inaspettati per il talento italiano!

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La stagione di Cancellieri e l’interesse greco

L’interesse dell’Olympiacos non nasce per caso, ma è frutto del percorso offerto dall’esterno durante l’intero arco del campionato. Scendendo in campo con grande costanza, il ragazzo ha saputo dimostrare le proprie qualità, collezionando ben 30 presenze nella massima divisione italiana. Il bottino maturato durante le sfide disputate si traduce in 4 gol e 2 assist, un rendimento che ha convinto la compagine ellenica a puntare i fari su di lui. Ora toccherà alla dirigenza valutare con attenzione i contorni di questa operazione, soppesando i margini per la stesura di un eventuale nuovo contratto lontano dalla capitale o confermando altrimenti la fiducia nel ragazzo.

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Cancellieri e il record di reti eguagliato

La stagione da poco conclusa ha rappresentato un banco di prova importante, in cui l’ala ha saputo rispondere presente nonostante l’elevata concorrenza sulla sua corsia di competenza. Aver siglato 4 gol non rappresenta solo un dato statistico positivo, ma gli ha consentito di pareggiare il proprio personale record di marcature in un singolo campionato. Esattamente lo stesso numero di centri era stato infatti raggiunto dal giocatore durante la sua esperienza con l’Empoli nell’annata 23/24. Le sirene provenienti dalla Grecia si fanno sempre più insistenti e il destino del promettente attaccante resta uno dei temi principali in vista delle prossime settimane!