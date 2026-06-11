Cancellieri sempre più vicino all’addio! Fiorentina e Parma lo seguono

Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio, potrebbe lasciare la Capitale nella sessione estiva di calciomercato: quattro squadre lo seguono con interesse

Il futuro di Matteo Cancellieri sembra ormai sempre più lontano dalla Lazio. L’esterno offensivo ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e non dovrebbe essere rinnovato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cancellieri resta in uscita e potrebbe lasciare Formello nelle prossime settimane. La Lazio dovrà costruire una rosa più funzionale alle esigenze tecniche della nuova stagione e, in questo scenario, alcune cessioni possono diventare fondamentali per liberare spazio e generare risorse da reinvestire.

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Cancellieri, Torino, Fiorentina e Parma osservano la situazione

In Serie A non mancano gli estimatori per Matteo Cancellieri. Il suo profilo piace a Torino, Fiorentina e Parma, tre club che potrebbero valutare un investimento sull’esterno qualora si creassero le condizioni giuste. Il giocatore conserva caratteristiche interessanti per squadre alla ricerca di qualità, cambio di passo e soluzioni offensive sugli esterni.

La Lazio, però, non sembra intenzionata a muoversi con fretta. L’obiettivo del club è aspettare la proposta migliore, evitando di svendere un giocatore ancora giovane e con mercato. Il contratto in scadenza nel 2027 garantisce comunque alla società un margine di manovra nelle valutazioni.

Cancellieri, anche l’Olympiakos torna alla carica

Non solo l’Italia. Su Cancellieri si è rifatto avanti anche l’Olympiakos, club greco che già nella scorsa estate aveva mostrato interesse per l’esterno biancoceleste. La pista estera può diventare un’opzione concreta, soprattutto se dalla Grecia dovesse arrivare una proposta ritenuta più convincente rispetto a quelle italiane.

Per il giocatore, un trasferimento all’estero rappresenterebbe una scelta importante, ma anche la possibilità di trovare maggiore continuità e un ruolo più centrale. La Lazio, dal canto suo, valuterà ogni scenario con attenzione, consapevole che la cessione di Cancellieri può contribuire a finanziare altre operazioni.

Cancellieri Lazio, la società aspetta l’offerta migliore

La linea del club biancoceleste appare chiara: Cancellieri può partire, ma soltanto davanti a una proposta adeguata. La Lazio aspetta quindi che l’interesse di Torino, Fiorentina, Parma o Olympiakos si trasformi in qualcosa di più concreto.

Il mercato dell’esterno resta aperto e le prossime settimane saranno decisive per capire quale strada prenderà la sua carriera. Dopo una fase senza segnali di rinnovo, l’addio alla Capitale sembra oggi lo scenario più probabile.

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