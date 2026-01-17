Cancellieri Brentford, brusco stop nella pista! Gli aggiornamenti sull’affare: il punto

Cancellieri Brentford, pare raffreddarsi la pista inglese per il giocatore della Lazio. Ecco le ultime novità nel dettaglio

Il calciomercato Lazio continua a offrire continui ribaltamenti di scenario, soprattutto sul fronte delle uscite. Uno dei casi più emblematici è quello legato a Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002, che fino a pochi giorni fa sembrava destinato a lasciare la Capitale per approdare in Inghilterra. Ora, invece, la situazione appare profondamente cambiata.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il futuro del giocatore sembrava ormai scritto, con la Premier League pronta ad accoglierlo. Tuttavia, salvo clamorosi colpi di scena, Cancellieri resterà alla Lazio, con la pista inglese che si è progressivamente raffreddata.

Calciomercato Lazio, la distanza economica frena la cessione

Alla base dello stop alla trattativa ci sarebbe una distanza economica ritenuta al momento insormontabile. Il club inglese interessato a Cancellieri non sarebbe disposto ad andare oltre i 15 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Una valutazione che la Lazio considera insufficiente.

La dirigenza biancoceleste, infatti, ha fissato una richiesta più alta, convinta del valore del giocatore e del suo potenziale di crescita. Senza un rilancio significativo, non ci sono le condizioni per arrivare alla cessione.

La scelta della società e il peso tecnico

La decisione di non scendere a compromessi è anche di natura tecnica. Cancellieri è considerato una risorsa importante all’interno della rosa, soprattutto in una fase in cui l’attacco ha bisogno di alternative e soluzioni diverse. Tenerlo significa garantire profondità e possibilità di rotazione, aspetti fondamentali nella seconda parte della stagione.

Scenario congelato ma non chiuso

Il calciomercato Lazio resta comunque imprevedibile. La pista inglese è oggi fredda, ma non del tutto archiviata: eventuali rilanci o nuovi interessamenti potrebbero riaprire il discorso. Al momento, però, lo scenario più probabile è la permanenza di Matteo Cancellieri in biancoceleste, con il giocatore chiamato a sfruttare questa fiducia sul campo!

