Calciomercato
Cancellieri Brentford, brusco stop nella pista! Gli aggiornamenti sull’affare: il punto
Cancellieri Brentford, pare raffreddarsi la pista inglese per il giocatore della Lazio. Ecco le ultime novità nel dettaglio
Il calciomercato Lazio continua a offrire continui ribaltamenti di scenario, soprattutto sul fronte delle uscite. Uno dei casi più emblematici è quello legato a Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002, che fino a pochi giorni fa sembrava destinato a lasciare la Capitale per approdare in Inghilterra. Ora, invece, la situazione appare profondamente cambiata.
Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il futuro del giocatore sembrava ormai scritto, con la Premier League pronta ad accoglierlo. Tuttavia, salvo clamorosi colpi di scena, Cancellieri resterà alla Lazio, con la pista inglese che si è progressivamente raffreddata.
Calciomercato Lazio, la distanza economica frena la cessione
Alla base dello stop alla trattativa ci sarebbe una distanza economica ritenuta al momento insormontabile. Il club inglese interessato a Cancellieri non sarebbe disposto ad andare oltre i 15 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Una valutazione che la Lazio considera insufficiente.
La dirigenza biancoceleste, infatti, ha fissato una richiesta più alta, convinta del valore del giocatore e del suo potenziale di crescita. Senza un rilancio significativo, non ci sono le condizioni per arrivare alla cessione.
La scelta della società e il peso tecnico
La decisione di non scendere a compromessi è anche di natura tecnica. Cancellieri è considerato una risorsa importante all’interno della rosa, soprattutto in una fase in cui l’attacco ha bisogno di alternative e soluzioni diverse. Tenerlo significa garantire profondità e possibilità di rotazione, aspetti fondamentali nella seconda parte della stagione.
Scenario congelato ma non chiuso
Il calciomercato Lazio resta comunque imprevedibile. La pista inglese è oggi fredda, ma non del tutto archiviata: eventuali rilanci o nuovi interessamenti potrebbero riaprire il discorso. Al momento, però, lo scenario più probabile è la permanenza di Matteo Cancellieri in biancoceleste, con il giocatore chiamato a sfruttare questa fiducia sul campo!
LEGGI ANCHE: Lotito: «Stiamo allestendo una squadra competitiva. Sarri? A casa mia comando io!»
News
Muriqi verso il Fenerbahce! La Lazio aspetta i soldi della clausola: le cifre
Vedat Muriqi potrebbe regalare una somma extra per questo calciomercato invernale della Lazio: il Fenerbahce pensa all’ex giocatore dei biancocelesti...
Ballotta: «Dissi di si alla Lazio perché mi voleva Zoff. Record? Dovevo fare da chioccia a Muslera, ma…»
Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha raccontato un retroscena sul momento del suo arrivo nella capitale e non solo:...
Mandas Bournemouth, Pinto mette nel mirino il portiere della Lazio: la situazione
Mandas Bournemouth, l’ex direttore sprotivo della Roma vuole portare in Inghilterra l’estremo difensore classe 2001 dei biancocelesti Il Bournemouth continua...