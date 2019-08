Campagna abbonamenti, chiusura il 23 agosto: il comunicato della Lazio

Campagna abbonamenti, il comunicato dei biancocelesti

Manca una settimana esatta alla chiusura della campagna abbonamenti della Lazio per la stagione che sta per iniziare. Positiva la partenza con quasi 17mila tessere sottoscritte. Chiunque volesse potrà ancora sottoscrivere il suo personale abbonamento fino al 23 agosto alle ore 19:00 così come si legge sul comunicato ufficiale della Lazio.

«La S.S. Lazio ricorda a tutti che la campagna abbonamenti chiuderà venerdi 23 agosto 2019 alle ore 19:00. Nei prossimi giorni comunicheremo la data per la riapertura della stessa».

Come si legge nel comunicato ci sarà poi una riapertura ma le date verranno comunciate in un secondo momento.

CLICCA QUI PER VEDERE LE MODALITÀ’ DI ABBONAMENTO.