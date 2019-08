Canigiani: «Abbonamenti a quota 16.500. Nuovo store? L’inaugurazione entro l’inizio della stagione…»

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani si è espresso sulla campagna abbonamenti e sull’apertura del nuovo store

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare, innanzitutto, dei dati relativi alla campagna abbonamenti: «La campagna abbonamenti continua a crescere, al momento è intorno quota 16.500. Si concluerà il 23 agosto per evitare la sovrapposizione con la vendita libera del derby. Dopo la partita contro la Roma decideremo se riaprirla o meno».

BUS SHARING E NUOVE MAGLIE – «Nonostante il debutto complicato, il Bus sharing sarà disponibile già dal 1 settembre. Il cambiamento della tribuna stampa ha poi creato un nuovo settore, chiamato Monte Mario Centrale: non verranno però venduti con l’abbonamento perché sono provvisori. Stiamo inoltre attendendo le disposizioni per la vendita dei parcheggi allo stadio. Le vendite delle nuove maglie, soprattutto la bianca, vanno bene: per il negozio in centro invece siamo ormai alle rifiniture, verrà inaugurato entro l’inizio della stagione».