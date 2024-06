Campagna abbonamenti Lazio 2024/2025: SLITTA l’apertura? La decisione di Lotito non lascia DUBBI. Cosa succede

Campagna abbonamenti Lazio 2024/2025: slitta l’apertura in vista della prossima stagione. Il clima tra i tifosi consiglia prudenza

Come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci una clamorosa novità per quanto riguarda la campagna abbonamenti della Lazio in vista della prossima stagione. L’apertura, inizialmente prevista per il 19 giugno come lo scorso anno, quasi sicuramente slitterà.

La situazione tra i tifosi è totalmente diversa rispetto a 12 mesi fa con le doppie dimissioni di Sarri e Tudor: l’idea è di rinviare l’apertura a fine giugno o addirittura ad inizio luglio quando il clima potrebbe essere più disteso. Il settore marketing sta studiando alcune proposte che dovranno poi essere vagliate e accettate da Lotito.