Calvarese sul gol di Arnautovic: «De Vrij in fuorigioco, ma...»

L’ex arbitro della Serie A ha commentato la rete messa a segno da Arnautovic nel match di Coppa Italia tra Inter e Lazio

Attraverso un post condiviso sui suoi canali social, l’ex arbitro della Serie A, Gianpaolo Calvarese, ha analizzato quella che è stata la rete messa a segno da Arnautovic nella sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio.

LE PAROLE– «Inter-Lazio. Sul gol di #Arnautovic, De Vrij pare in fuorigioco. Se così fosse, non sarebbe però influente: non ha impatto attivo su Mandas, non è sulla linea di visione. Il pallone ha una traiettoria alta, parte da lontano e scavalca gli altri calciatori»