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Hanno Detto

Calori approva Frattesi: «La Lazio è la piazza ideale per il suo rilancio!»

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Alessandro Calori promuove a pieni voti l’ingaggio di Frattesi alla Lazio dopo le difficoltà dovute al momentaneo stop burocratico

Il calciomercato della Lazio si accende con un colpo ad altissimo impatto per la Serie A. L’arrivo di Davide Frattesi in maglia biancoceleste è stato reso ufficiale, scatenando l’entusiasmo dei tifosi e gli addetti ai lavori. Un’operazione di primo piano commentata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dall’ex calciatore Alessandro Calori, che ha espresso parole di grande stima nei confronti del centrocampista azzurro.

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L’analisi dell’innesto: perché Frattesi ha scelto la Lazio

L’ex difensore ha sottolineato come la sponda biancoceleste della Capitale rappresenti lo scenario ideale per il rilancio del classe ’99 dopo una parentesi milanese vissuta in secondo piano. Alessandro Calori ha infatti dichiarato: «Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante».

Cosa porta Frattesi

L’inserimento del mediano ex Sassuolo regalerà un salto di qualità notevole in termini di inserimenti e dinamismo. In una squadra con forti ambizioni, Frattesi potrà finalmente trovare la continuità che gli è mancata nell’ultimo periodo, trasformandosi in una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico capitolino.

Prospettiva azzurra: l’obiettivo Nazionale

Il passaggio alla Lazio risponde anche alla forte esigenza del giocatore di riprendersi un posto centrale con l’Italia. La titolarità garantita sotto i riflettori dello stadio Olimpico permetterà a Frattesi di ritrovare ritmo e fiducia, con il chiaro obiettivo di impressionare il Commissario Tecnico e diventare un punto fermo della selezione azzurra.

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