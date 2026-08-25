Calisti: «La vittoria di Bologna garantisce entusiasmo, ma c’è ancora tanta strada da fare»

L’ex giocatore biancoceleste Ernesto Calisti ha analizzato la prestazione della Lazio al Dall’Ara contro il Bologna

L’esordio vittorioso al Dall’Ara ha regalato un avvio di campionato prezioso, ma in casa biancoceleste restano diversi dettagli da perfezionare. Intervenuto ai microfoni di RadioSei, l’ex difensore Ernesto Calisti ha tracciato un bilancio del successo ottenuto dagli uomini di Gennaro Gattuso: «La nota più lieta è rappresentata indubbiamente dal risultato finale. Strappare un risultato su un campo così insidioso garantisce entusiasmo, anche se la prestazione è stata sofferta. L’intervento decisivo di Christos Mandas e le giocate di Davide Frattesi hanno mostrato la differenza che fa la qualità pura. La classifica parte col piede giusto, ma c’è tanta strada da fare e manca ancora una punta di ruolo».

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Calisti analizza la linea difensiva

I dubbi principali dell’ex calciatore riguardano l’impostazione tattica della retroguardia e la velocità dei singoli interpreti. Calisti ha infatti acceso un campanello d’allarme sulla tenuta del reparto arretrato: «Senza un tasso tecnico eccelso, questo gruppo deve compensare con aggressività e ritmo elevato. Il problema sorge quando si decide di portare la pressione alta avendo difensori centrali non particolarmente rapidi, proprio come Alfonso Pedraza. L’innesto di Josip Sutalo potrebbe garantire maggiore dinamismo, visto che mi appare meno macchinoso rispetto ai compagni».

Calisti e il giudizio sulle corsie e il centrocampo

Sulle corsie esterne, il parere si divide tra scetticismo per i senatori e fiducia verso i giovani della rosa. Calisti ha completato la sua disamina concentrandosi sugli uomini di fascia e la mediana: «Alfonso Pedraza ha mostrato lievi progressi rispetto alla gara con il Mantova, ma continua a non darmi garanzie assolute. Considerata anche l’età di Adam Marusic, mi auguro che Romano Floriani Mussolini possa ritagliarsi uno spazio importante: dopo un avvio contratto ha dimostrato passo e struttura fisica. La nota migliore resta la mediana: quando Davide Frattesi raggiungerà la condizione ottimale, questo reparto sarà a pieni titoli di livello europeo».