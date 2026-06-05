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Calendario Lazio Serie A 2026-2027: tutte le partite della stagione dei biancocelesti
Calendario Lazio Serie A 2026-2027: quest’oggi vi riportiamo in live la presentazione del programma della prossima stagione dei biancocelesti. Tutte le partite
Questa sera verrà eseguito il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2026-2027, il tutto durante il Festival del Calcio che in questi giorni si sta svolgendo a Parma. Vi riportiamo l’evento in diretta (dalle ore 18:30) e il programma delle partite che la Lazio dovrà disputare nel corso della prossima stagione. Il calendario:
Calendario Lazio Serie A 2026-27 – Live
1a giornata: Bologna Lazio
2a giornata: Lazio Genoa
3a giornata: Udinese Lazio
4a giornata: Lazio Milan
5a giornata: Venezia Lazio
6a giornata: Lazio Monza
7a giornata: Juventus Lazio
8a giornata: Lazio Parma
9a giornata: Sassuolo Lazio
10a giornata: Lazio Cagliari
11a giornata: Napoli Lazio
12a giornata: Lazio Lecce
13a giornata: Torino Lazio
14a giornata: Lazio Atalanta
15a giornata: Lazio Roma
16a giornata: Frosinone Lazio
17a giornata: Fiorentina Lazio
18a giornata: Lazio Inter
19a giornata: Como Lazio
20a giornata: Lazio Bologna
21a giornata: Monza Lazio
22a giornata: Lazio Venezia
23a giornata: Atalanta Lazio
24a giornata: Cagliari Lazio
25a giornata: Lazio Napoli
26a giornata: Genoa Lazio
27a giornata: Lazio Frosinone
28a giornata: Lazio Juventus
29a giornata: Parma Lazio
30a giornata: Lecce Lazio
31a giornata: Lazio Torino
32a giornata: Roma Lazio
33a giornata: Lazio Como
34a giornata: Milan Lazio
35a giornata: Lazio Sassuolo
36a giornata: Lazio Udinese
37a giornata: Inter Lazio
38a giornata: Lazio Fiorentina
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