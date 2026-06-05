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Calendario Lazio Serie A 2026-2027: tutte le partite della stagione dei biancocelesti

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1 giorno ago

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Serie A

Calendario Lazio Serie A 2026-2027: quest’oggi vi riportiamo in live la presentazione del programma della prossima stagione dei biancocelesti. Tutte le partite

Questa sera verrà eseguito il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2026-2027, il tutto durante il Festival del Calcio che in questi giorni si sta svolgendo a Parma. Vi riportiamo l’evento in diretta (dalle ore 18:30) e il programma delle partite che la Lazio dovrà disputare nel corso della prossima stagione. Il calendario:

Calendario Lazio Serie A 2026-27 – Live

1a giornata: Bologna Lazio

2a giornata: Lazio Genoa

3a giornata: Udinese Lazio

4a giornata: Lazio Milan

5a giornata: Venezia Lazio

6a giornata: Lazio Monza

7a giornata: Juventus Lazio

8a giornata: Lazio Parma

9a giornata: Sassuolo Lazio

10a giornata: Lazio Cagliari

11a giornata: Napoli Lazio

12a giornata: Lazio Lecce

13a giornata: Torino Lazio

14a giornata: Lazio Atalanta

15a giornata: Lazio Roma

16a giornata: Frosinone Lazio

17a giornata: Fiorentina Lazio

18a giornata: Lazio Inter

19a giornata: Como Lazio

20a giornata: Lazio Bologna

21a giornata: Monza Lazio

22a giornata: Lazio Venezia

23a giornata: Atalanta Lazio

24a giornata: Cagliari Lazio

25a giornata: Lazio Napoli

26a giornata: Genoa Lazio

27a giornata: Lazio Frosinone

28a giornata: Lazio Juventus

29a giornata: Parma Lazio

30a giornata: Lecce Lazio

31a giornata: Lazio Torino

32a giornata: Roma Lazio

33a giornata: Lazio Como

34a giornata: Milan Lazio

35a giornata: Lazio Sassuolo

36a giornata: Lazio Udinese

37a giornata: Inter Lazio

38a giornata: Lazio Fiorentina

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