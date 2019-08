Malcom è passato dal Barcellona allo Zenit

Malcom, talento brasiliano oramai ex Barcellona e accostato anche alla Lazio, è passato allo Zenit San Pietroburgo. Un anno fa, la situazione riguardante il classe ’97 era particolarmente d’attualità nelle trame di calciomercato. Accostato all’Inter e soprattutto alla Roma, l’esterno brasiliano in forza al Bordeaux era praticamente giallorosso dopo un’offerta da 32 milioni di euro più 4 di bonus. Accordo raggiunto, tanto che il club francese ufficializzò l’affare sui propri canali social e spedì il giocatore in Italia: peccato che, nonostante le visite mediche fissate, il clamoroso inserimento del Barcellona ribaltò la situazione.

LO SFOTTO’ DEL CLUB RUSSO E LA RISPOSTA DELLA ROMA – Il video di presentazione del giocatore, diffuso attraverso i profili social dello Zenit, ripercorre tutte le tappe in carriera di Malcom con le relative date: si va dal Corinthians (2013-2015) al Bordeaux (2016-2018) e dal Barcellona (2018-2019) al presente in Russia. In realtà tra la parentesi in Francia e quella in Spagna c’è un intermezzo velenoso: dal 22 al 23 luglio 2018, infatti, il brasiliano indossa la maglia della Roma. Un solo giorno in giallorosso per Malcom, presa in giro dello Zenit che allude proprio al clamoroso episodio di mercato dell’estate precedente. Non è tardata la replica della Roma proprio attraverso Twitter, risposta ironica del profilo inglese già noto per la simpatia: «Molto orgogliosi di averti avuto con noi, Malcom. Adesso porta tutta quella grandezza nel campionato russo. Buona fortuna allo Zenit».