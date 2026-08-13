Mercato Lazio, Fabiani ci prova per la difesa! Sondaggio esplorativo per Šutalo

Mercato Lazio, il Ds Fabiani si dà da fare! Individuato Josip Šutalo per la difesa, ma non manca la concorrenza

Le manovre di rafforzamento della Lazio non conoscono sosta, con la società biancoceleste particolarmente attiva su più fronti per puntellare la rosa in vista dei prossimi impegni ufficiali. Come rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la dirigenza capitolina avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Josip Šutalo, difensore centrale croato classe 2000 attualmente in uscita dall’Ajax. Il profilo del calciatore piace moltissimo allo staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso, alla ricerca di un innesto di spessore internazionale per blindare il reparto arretrato, soprattutto considerando la situazione ancora in bilico legata al futuro di Alessio Romagnoli.

Ultimissime Lazio LIVE: tanti nomi per i biancocelesti, le novità su Frattesi e Lucca

La trattativa complessa e la valutazione di Josip Šutalo

Portare il centrale croato nella capitale si preannuncia tuttavia un’operazione economicamente e logisticamente complessa per i biancocelesti. I Lancieri dell’Ajax valutano il cartellino del giocatore intorno ai 12-13 milioni di euro, a cui vanno aggiunti eventuali bonus legati agli obiettivi. A complicare ulteriormente i piani della Lazio ci sono la concorrenza internazionale e la volontà del ragazzo: nei mesi scorsi, infatti, Josip Šutalo ha già rispedito al mittente due ricche proposte arrivate dall’Arabia Saudita, mentre sul suo profilo resta fortissimo l’interesse concreto del Benfica, pronto a dare battaglia per anticipare la concorrenza.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Le strategie difensive della Lazio sul campo del calciomercato

La ricerca di un nuovo pilastro difensivo rappresenta una priorità assoluta per i vertici del club romano, intenzionati a regalare a Gennaro Gattuso le pedine giuste per affrontare al meglio la stagione. La situazione legata a Josip Šutalo verrà monitorata con grande attenzione nei prossimi giorni, mentre gli uomini mercato valutano alternative qualora la richiesta economica del club olandese dovesse irrigidirsi. L’obiettivo della Lazio resta quello di definire l’operazione in entrata per blindare la retroguardia e garantire stabilità ed esperienza internazionale all’intera squadra.