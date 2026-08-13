Nuova idea per la retroguardia! La Lazio inserisce Chaloupek nel taccuino

Lo sguardo della Lazio va in Repubblica Ceca: spunta il nome di Chaloupek per la difesa. Ecco quanto filtra

Le grandi manovre estive della Lazio non si fermano e puntano con decisione a rinforzare il reparto arretrato. Il presidente Claudio Lotito e il Direttore sportivo Angelo Fabiani sono costantemente al lavoro per completare la rosa biancoceleste, volgendo lo sguardo verso i campionati esteri alla ricerca di giovani talenti. Secondo quanto riportato dal portale Infotbal, il nuovo nome cerchiato in rosso sul taccuino degli osservatori laziali arriva direttamente dalla Repubblica Ceca e risponde al profilo di Stepan Chaloupek, promettente difensore centrale di 23 anni attualmente in forza allo Slavia Praga.

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La valutazione di Stepan Chaloupek e le richieste dello Slavia Praga

Il centrale ceco si è messo in luce grazie a prestazioni di altissimo livello, attirando inevitabilmente l’attenzione di numerosi club internazionali. Per lasciar partire il difensore nel corso di questa sessione estiva, lo Slavia Praga ha fissato una valutazione economica che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra importante, ma ritenuta alla portata per un prospetto di sicuro affidamento, capace di garantire margini di crescita considerevoli e di offrire un’alternativa di spessore internazionale alla retroguardia capitolina.

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La folta concorrenza per Stepan Chaloupek e le mosse della Lazio

La strada che porta a Stepan Chaloupek si preannuncia tuttavia tutt’altro che in discesa per la Lazio, a causa di una concorrenza particolarmente agguerrita proveniente sia dall’Italia che dall’estero. Sulle tracce del difensore ci sono infatti club blasonati come il Benfica, formazioni della Championship inglese come l’Hull City e l’Ipswich, e persino i rivali cittadini della Roma. La dirigenza biancoceleste dovrà muoversi con tempestività per anticipare le pretendenti e regalare il rinforzo difensivo tanto desiderato!