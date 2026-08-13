Frattesi Lazio, affare concluso! Prestito con diritto di riscatto. Programmate le visite di rito

Frattesi Lazio, si conclude l’operazione lampo! I biancocelesti si aggiudicano il centrocampista sulla base del prestito con diritto di riscatto

Operazione definita e fumata bianca in arrivo: Davide Frattesi si prepara a vestire la maglia della Lazio. Il mercato biancoceleste regala un colpo ad effetto con lo scambio di documenti tra le società ormai avviato per completare il trasferimento del centrocampista dall’Inter. A confermare i dettagli dell’intesa è il giornalista Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo X.

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Frattesi-Lazio: le cifre del trasferimento

La trattativa si è sbloccata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con opzione di riscatto fissata a 14 milioni. Un’operazione finanziariamente sostenibile che permette alla Lazio di assicurarsi subito le prestazioni del nazionale azzurro, rinforzando la propria mediana con un profilo di assoluta qualità. Nella giornata di domani il calciatore sosterrà le visite mediche.

Frattesi-Lazio: quando scatta l’obbligo

Nel contratto pattuito tra i club sono state inserite precise clausole. L’opzione per il riscatto di Davide Frattesi si trasformerà in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. I parametri stabiliti sono legati sia al numero di presenze individuali del calciatore sia al posizionamento finale in classifica della Lazio.

Frattesi e la percentuale di rivendita per l’Inter

Oltre alla cifra totale dell’operazione, le due società hanno concordato un’ulteriore clausola a favore dei nerazzurri. Nell’accordo è stato infatti confermato il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Con il via libera burocratico, Frattesi si appresta a iniziare una nuova avventura nella Capitale.