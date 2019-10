Calciomercato Milan, Borini in uscita: anche la Lazio tra le pretendenti

Borini è finito sulla lista dei possibili partenti in casa Milan: tra le pretendenti c’è anche la Lazio, oltre al Parma

L’attaccante del Milan Fabio Borini, in rossonero dal 2017, è finito sulla lista dei possibili partenti. L’italiano avrebbe potuto lasciare il club già a gennaio e, secondo quanto riportato da Il Giorno, almeno due club di Serie A sarebbero interessati. Uno di questi è il Parma, con cui ha già militato nel 2011. L’altro è la Lazio: negli ultimi anni, infatti, il suo nome è stato spesso accostato ai biancocelesti. Tare e Lotito, infatti, non hanno mai nascosto il gradimento nei confronti del giocatore, e chissà che questa non sia l’occasione giusta per portarlo nella Capitale.