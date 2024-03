Calciomercato Lazio, Zaccagni sempre più nel mirino della Juve: per Giuntoli è un’opportunità se…Il retroscena. Le ultime

Come riporta Tuttosport, la Juve apprezza molto Mattia Zaccagni, l’attaccante della Lazio sarebbe finito nel mirino di Giuntoli e il club bianconero potrebbe tentare il colpo qualora il giocatore non rinnovasse col club di Lotito. Come ha rivelato qualche mese fa Mario Giuffredi, agente del giocatore: «Non è un mistero che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo in azzurro qualche anno fa. A un certo punto era tutto fatto tra il Napoli e il Verona per il suo acquisto. Dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda».

Zaccagni ora entrerà nell’ultimo anno di accordo con la Lazio e sul rinnovo con

il club di Claudio Lotito è subentrata una sostanziale freddezza. Almeno a sentire ancora una volta le dichiarazioni di Giuffredi a inizio marzo al “Palermo football conference”: «Il presidente Lotito conosce la volontà del giocatore e la mia. Le decisioni verranno prese a

breve assieme a Lotito e Fabiani, ai quali mi lega un bellissimo rapporto, perché a giugno

c’è il mercato e lui è in scadenza». Staremo a vedere gli sviluppi di mercato.