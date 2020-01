Calciomercato, Lazio-Yilmaz: never ending story

L’agente del turco è intervenuto ad una radio nazionale, negando trattive con la Lazio ed altri club italiani

Non è una finestra di mercato, se almeno una volta non viene accostato Burak Yilmaz alla Lazio. Questa volta è direttamente l’agente a parlare del possibile approdo in Italia, negando tutto e spiegando il motivo delle vacanze passate nel Bel Paese.

Ai microfoni di Radyospor, Necdet Ergezen ha preso parola dicendo: «Burak era lì soltanto per vacanza. Non c’è stata nessuna trattiva con Fiorentina, Lazio o altri club italiani. Rimarrà al Besiktas almeno per un altro anno».