Calciomercato Lazio, è caccia al vice Immobile: tutti i nomi

Il calciomercato Lazio può ruotare anche attorno alla caccia di un vice Immobile: Tanti i nomi sul taccuino dei biancocelesti

Il calciomercato Lazio può ruotare anche attorno alla caccia di un vice Immobile. Come sottolineato da Il Messaggero, sono tanti i nomi sul taccuino dei biancocelesti.

Al di là della questione Cabral e della pista Caputo che appare ormai tramontata, una suggestione porterebbe a Mertens, ma bisognerebbe fare i conti con le sue richieste economiche. Discorso molto simile per Pinamonti e Hudson-Odoi, per cui Inter e Chelsea sparano alto. Sarebbe stato sondato Lasagna, ma non convincerebbe Sarri. Non può essere escluso il nome a sorpresa.