Cabral Lazio, conferma sempre più probabile: operazione da 5 milioni?

Cabral potrebbe alla fine essere confermato e restare alla Lazio: i dettagli della trattativa con lo Sporting Lisbona

In casa Lazio è tempo di riflessioni. Riflessioni che riguardano anche Cabral, Il capoverdiano non è stato riscattato, visto che c’era tempo fino al 31 maggio, ma, come sottolineato dal Corriere dello Sport, sarebbe rimasto in orbita biancoceleste.

L’affare potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, con lo Sporting Lisbona che starebbe pian piano abbassando le sue pretese. Per di più Sarri avrebbe dato il suo avvallo, visto lo spirito di sacrificio dal 23enne, che ora ben conosce i dettami tattici e non avrebbe bisogno di un periodo di apprendistato. Insomma, potrebbe davvero essere lui il vice Immobile. Con la sfida con il Verona che, per lui, potrebbe essere il punto di partenza.