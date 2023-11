Calciomercato Lazio, un club di Premier piomba su un obiettivo biancoceleste: le ultime. Ecco di chi si tratta

Willy Gnonto è stato accostato in più riprese alla Lazio di Sarri. Arriva la conferma anche dai principali media inglesi che sottolineano l’interesse biancoceleste, ma anche un possibile inserimento del Tottenham.

Secondo il Daily Express, il club inglese sarebbe pronto a piombare sul giocatore e ad aprire una trattativa con il Leeds. Il tecnico Postecoglou ha già dato la sua approvazione per l’eventuale acquisto. Per arrivare a Gnonto potrebbe arrivare uno scambio tra le due società. Gli Spurs sarebbero pronti a cedere al Leeds il cartellino di Joe Rodon, difensore classe ’97 attualmente in prestito.