Calciomercato Lazio, un club di A preme per assicurarsi Luis Alberto: la situazione

Calciomercato Lazio, un club di serie A preme per assicurarsi il giocatore spagnolo individuato come identikit ideale

Nonostante manchino tre settimane alla fine della stagione, il calciomercato della Lazio è già in fase di evoluzione. Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli starebbe premendo affinché possa assicurarsi Luis Alberto, il quale è stato individuato come identikit perfetto per il post Zielinski. Il club campione d’Italia uscente starebbe anche approfittando della delicata situazione che riguarda il futuro dello spagnolo, specialmente dopo le parole di quest’ultimo post Salernitana.