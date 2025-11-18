Calciomercato Lazio, tutto pronto per la cessione di Mandas. Ecco la situazione attuale in casa biancoceleste!

Mandas e la Richiesta di Cessione: Scenari di Calciomercato Lazio per Gennaio

Il Calciomercato Lazio potrebbe animarsi a gennaio con la potenziale partenza di Christos Mandas. Il portiere greco, arrivato nel 2023 per una cifra modesta, sta vivendo una stagione da riserva, con un minutaggio ridotto all’osso che ha spinto il giocatore a chiedere la cessione per trovare maggiore spazio altrove.

Nonostante a marzo Mandas avesse rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2029, dimostrando la piena fiducia della società e dell’allora tecnico, le gerarchie si sono nuovamente stabilizzate, relegandolo al ruolo di secondo. Questa situazione di stallo, unita alla necessità del giocatore di giocare con continuità, rende il suo addio in vista della prossima sessione di trasferimenti uno scenario molto probabile.

Svalorizzazione e Possibile Plusvalenza per la Lazio

L’aspetto più rilevante, riportato anche dal Corriere dello Sport, riguarda la valutazione del portiere. Sebbene la scorsa estate il prezzo di Mandas si aggirasse intorno ai 20 milioni di euro, l’andamento della stagione e il poco utilizzo hanno inevitabilmente svalutato il costo del cartellino.

La dirigenza della Lazio, pur non potendo più mirare alla cifra iniziale, punta comunque a realizzare una ricca plusvalenza. Mandas fu acquistato per circa 1 milione di euro, il che significa che qualsiasi offerta superiore a questa cifra rappresenterà un guadagno. Si stima che le proposte che arriveranno a Formello per il portiere si aggireranno intorno alla metà della valutazione estiva, e potrebbero essere anche inferiori ai 10 milioni di euro. L’obiettivo della Lazio sarà massimizzare il profitto senza opporsi alla volontà del giocatore di cambiare aria.

Le Piste Internazionali per il Calciomercato Lazio

Il futuro di Mandas sembra destinato lontano dall’Italia e dalla Grecia, nonostante il forte apprezzamento del Panathinaikos in patria. Il portiere preferirebbe misurarsi in campionati di alto livello come la Premier League o La Liga spagnola.

In Inghilterra, il Wolverhampton continua a tenere sotto osservazione il giocatore, avendoci già provato in estate. Nel frattempo, l’agenzia di Mandas, ‘YouFirst’, sta sondando attivamente il mercato spagnolo: il Getafe è emerso come una pista concreta, sebbene non l’unica. Il portiere aspetta l’occasione giusta.

Nel frattempo, prima di qualsiasi possibile cessione nel Calciomercato Lazio invernale, mister Sarri potrebbe concedere a Mandas una vetrina in Coppa Italia, probabilmente in occasione degli ottavi di finale contro il Milan, un’opportunità per mettersi in mostra e magari aumentare l’interesse dei club esteri.

