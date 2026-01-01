Calciomercato Lazio, tutto in bilico per il futuro di Castellanos. La situazione non lascia dubbi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, tutto in bilico per quello che sarà il futuro di Castellanos. La situazione

Il Calciomercato Lazio entra in una fase decisiva e uno dei nomi destinati a infiammare le prossime ore è quello di Taty Castellanos. L’attaccante argentino è infatti a un passo dal trasferimento al West Ham, club che da tempo lo segue con grande attenzione. I contatti, avviati già nei giorni scorsi, si sono intensificati nelle ultime ore fino a portare l’operazione molto vicino alla chiusura.

Il club londinese era alla ricerca di un attaccante con caratteristiche precise e Castellanos rappresenta da mesi uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza inglese. Già in passato il West Ham aveva sondato il terreno, ma questa volta a Formello ha trovato maggiore apertura. Nel contesto del Calciomercato Lazio, infatti, la cessione dell’argentino risponde a più esigenze: da un lato la volontà del giocatore di cambiare aria restando comunque nel calcio europeo, dall’altro la necessità del club biancoceleste di sistemare i conti e alleggerire alcuni parametri finanziari che hanno creato difficoltà negli ultimi mesi.

Secondo quanto filtra dall’ambiente laziale, la dirigenza è al lavoro per limare gli ultimi dettagli dell’operazione. La trattativa dovrebbe chiudersi su una base di circa 29 milioni di euro, con una percentuale del 10% sulla futura rivendita destinata al New York City, clausola già prevista al momento dell’acquisto di Castellanos. Fabiani e Bianchi stanno lavorando senza sosta per definire ogni aspetto e consentire al giocatore di volare in Premier League già nelle prossime ore.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio guarda anche al futuro. Con il tesoretto ricavato dalla cessione di Castellanos, il club proverà a soddisfare le richieste di Maurizio Sarri. L’ipotesi Raspadori resta concreta, anche se la concorrenza è folta e la recente rete in Coppa del Re, unita alla resistenza dell’Atletico Madrid, rende l’operazione tutt’altro che semplice. La partenza del Taty potrebbe però sbloccare nuove strategie e dare slancio al mercato in entrata dei biancocelesti.