Calciomercato Lazio, Berisha è addio: c’è il Fortuna Dusseldorf

Calciomercato, Berisha vicinissimo all’addio. C’è il Fortuna Düsseldorf sul centrocampista: vicinissimo il trasferimento

Una storia mai decollata, quella tra Berisha e la Lazio. Il centrocampista è pronto per rifare la valigia e cercare sorti migliori all’estero, in Germania. Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, sarebbe vicinissimo l’accordo tra la società capitolina ed il Fortuna Düsseldorf per il prestito oneroso con diritto di riscatto.

La Bundesliga può essere per Berisha la lega giusta per rilanciarsi e ritrovare il feeling giusto sia con il pallone che con il campo. Nelle prossime ore, verrà messo tutto nero su bianco e il giocatore si sottoporrà alle visite mediche.