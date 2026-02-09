Calciomercato Lazio, il nuovo innesto Taylor uno dei protagonisti di ieri sera! Il punto

Calciomercato Lazio, il talentuoso giocatore Taylor si rivela impattante nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Ottima prova a Torino: il punto

Nella serata di ieri, Juventus e Lazio hanno dato vita a un’emozionante sfida all’Allianz Stadium di Torino. I biancocelesti sono partiti con il piede giusto, portandosi in vantaggio grazie ai gol di Pedro e Isaksen, ma il match si è concluso con un pareggio 2-2, grazie alle reti di McKennie e Kalulu per i bianconeri. Una partita che ha visto la Lazio combattere fino all’ultimo, ma che ha lasciato l’amaro in bocca per il risultato finale.

Il buon inizio della Lazio

I biancocelesti hanno iniziato la gara con determinazione, portandosi in vantaggio due volte nel corso del match. Tuttavia, la risposta della Juventus è stata tempestiva, riequilibrando il punteggio. Tra le note liete della serata in casa Lazio, c’è stata sicuramente la prestazione di Taylor, nuovo acquisto che ha mostrato subito il suo valore. 90 minuti di grande sacrificio e intensità, con interventi decisivi e chiusure importanti che hanno dimostrato la sua qualità. Il calciomercato inizia a dare i propri frutti!

